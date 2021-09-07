СМИ: сопровождавший кузбасских школьниц мужчина сидел за сексуальное насилие

В СМИ появились сведения о личности мужчины, который попал на камеры видеонаблюдения с десятилетними Ульяной Дегтярь и Анастасией Феслер из Киселевска, которые пропали 6 сентября.

Предварительно, сопровождавший детей человек по имени Виктор 1980 года рождения ранее отбывал срок за сексуальное насилие, сообщает "Лайф". Журналисты отмечают, что горожанин освободился из тюрьмы в 2019 году, где отбывал наказание, предусмотренное ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

В настоящее время региональная полиция и волонтеры развернули масштабную операцию по поиску девочек, которые 6 сентября не вернулись из школы домой. Также школьницы в сопровождении мужчины попали на камеру видеонаблюдения продуктового магазина, где, по словам местных жителей, неизвестный покупал им сладости. Возбуждено уголовное дело.