СМИ: сопровождавший кузбасских школьниц мужчина сидел за сексуальное насилие

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Информация о личности замеченного рядом с исчезнувшими одноклассницами из Киселевска мужчине появилась в СМИ. Отмечается, что горожанин был судим за преступление сексуального характера.

В СМИ появились сведения о личности мужчины, который попал на камеры видеонаблюдения с десятилетними Ульяной Дегтярь и Анастасией Феслер из Киселевска, которые пропали 6 сентября.


Предварительно, сопровождавший детей человек по имени Виктор 1980 года рождения ранее отбывал срок за сексуальное насилие, сообщает "Лайф". Журналисты отмечают, что горожанин освободился из тюрьмы в 2019 году, где отбывал наказание, предусмотренное ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).


В настоящее время региональная полиция и волонтеры развернули масштабную операцию по поиску девочек, которые 6 сентября не вернулись из школы домой. Также школьницы в сопровождении мужчины попали на камеру видеонаблюдения продуктового магазина, где, по словам местных жителей, неизвестный покупал им сладости. Возбуждено уголовное дело.

Видео: telegram/ @region_142
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