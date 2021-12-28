Правоохранители могут перевести находящегося под стражей Михаила Федяева в исправительную колонию из-за состояния здоровья бизнесмена. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

– В кемеровской ИК-5 расположена областная больница для осужденных. Если специалисты сочтут, что арестованному необходимо лечение в стационаре, то он может быть направлен именно туда, – рассказал собеседник сайта.

Также источник отметил, что, согласно его информации, защита Федяева в ближайшее время планирует подать соответствующие документы.

Напомним, что собственник ХК "СДС" Михаил Федяев и несколько топ-менеджеров компании были задержаны по уголовному делу, возбужденному после ЧП на беловской шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 кузбассовец. Фигурантам было предъявлено обвинение. Суд оставил Михаила Федяева под стражей до 14 февраля 2022 года. Обвинение считает, что руководство шахты знало о нарушениях. СМИ обнародовали доходы семьи Федяевых. Адвокаты арестованных подали апелляционные жалобы.