СМИ: российский депутат предложил привлечь Росгвардию для охраны школ

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Зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил поручить Росгвардии задачи по обеспечению безопасности в российских школах.

По мнению депутата, правительству необходимо привлечь к охране школ силовиков. Кроме того, с его слов, безопасность не должна зависеть от доходов людей, поэтому родители не должны скидываться на услуги охраны, передает его слова "Известия".


Также Шеин уточнил, что "Справедливая Россия" направит соответствующее предложение в кабмин в течение двух недель.

– Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы, – пояснила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Что касается других партий, то в ЛДПР и "Единой России" предложение о принятии новых мер по обеспечению безопасности поддержали.


Ранее редакция Avokado сообщала, что 19-летний стрелок устроил массовое убийство в казанской школе.

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