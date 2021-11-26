СМИ: превышения концентрации метана на шахте "Листвяжная" не было

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Журналисты сообщают, что превышения допустимой концентрации (ПДК) метана накануне ЧП на беловской шахте не фиксировалось.

Концентрация метана на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не превышала нормы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах технического надзора.

‒ Превышений ПДК метана не было, датчики его не фиксировали. Возможно, произошел внезапный выброс, ‒ сказал источник. Он добавил, что пока место эпицентра аварии не установлено.

Сейчас рассматриваются несколько версий случившегося. По словам командира Кемеровского ВГСО Юрия Ше, вероятная причина инцидента — взрыв метано-воздушной смеси.


Напомним, что ЧП на шахте "Листвяжная" стало причиной гибели 52 человек.

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