СМИ обнародовали доходы семьи Федяевых

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Данные доходах семьи Федяевых, в том числе и президента компании "Сибирский деловой союз" (СДС), в состав которого входила компания, управляющая кузбасской шахтой "Листвяжная", появились в изданиях.

Согласно имеющимся данным, чистая прибыль беловской шахты "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") в 2019 году составила 4,7 млрд рублей, что стало больше показателей 2018 года на 800%. В 2020 году предприятие принесло владельцу 836 млн рублей.


Декларированный доход старшего сына Михаила Федяева Павла, который является депутатом Госдумы, за 2020 год составил 22,8 млн рублей. Его супруга за это же время заработала 51 млн рублей. При этом на Павла Федяева записаны такие авто как "Инфинити" FX37 VQ37, "Мерседес-Бенц" V250 d, "Субару", "Ниссан" и ГАЗ 67Б. В собственности находится участок площадью 860 квадратных метров и три квартиры, а также две квартиры в пользовании – 68 и 60 квадратных метров.


Подробный список имущества самого Михаила Федяева на сегодня неизвестен, сообщает "Комсомольская правда". Открытые источники содержат информацию лишь о квартире на его имя, расположенной в центре Кемерова, и о доме в Краснодарском крае.


Напомним, что собственник "СДС" Михаил Федяев был задержан после ЧП на шахте "Листвяжная". Ему было предъявлено обвинение. Суд оставил Михаила Федяева под стражей до 14 февраля 2022 года. Правоохранители считают, что руководство шахты знало о нарушениях.

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