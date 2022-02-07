СМИ назвали причину смертельной ссоры "Мисс Кузбасс" с мужем

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Экс-чиновник из Новокузнецка рассказал, из-за чего произошел конфликт, в результате которого погибла его супруга.

Бывший глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов сообщил на допросе, что поссорился с женой из-за денег. По его словам, конфликт произошел днем 31 августа 2021 года. Через три дня Ксении Сапожниковой должно было исполниться 30 лет. Семья планировала улететь в Турцию на отдых, однако выяснилось, что финансы не позволяли этого сделать. Ксения якобы расстроилась из-за этого и начала выяснять с супругом отношения. Попов толкнул женщину. При падении она ударилась головой о дверь и скончалась. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

‒ Попов испугался и решил избавиться от тела. Дочку, не показывая мертвую маму, вывез на квартиру к другу. А сам распилил тело жены на несколько частей, ‒ рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Ксения Попова, "Мисс Кузбасс-2010", пропала несколько месяцев назад. Ее супруг, бывший новокузнецкий чиновник, заявлял, что она сама уехала за границу, однако затем признался в убийстве и расчленении жены. Правоохранители обнаружили тело Ксении Сапожниковой в московской лесополосе. Подруга Ксении рассказала о ее взаимоотношениях с мужем.

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