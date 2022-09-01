СМИ: кузбасский бизнесмен заинтересовался активами еще одной ушедшей из России компании

Кузбасский бизнесмен Александр Говор заинтересовался покупкой российских активов финской компании Huhtamaki, занимающейся производством одноразовой посуды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ организации.
По данным агенства, Говор готов предложить за активы до 151 млн евро. При этом в апреле этого года компания Huhtamaki, позиционирующая себя как ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки, сообщила о намерении завершить свою деятельность в России и найти покупателя для предприятий.
Ранее Александр Говор стал владельцем сети McDonald's в России.
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