СМИ: кузбасский бизнесмен заинтересовался активами еще одной ушедшей из России компании

0
Фото:  

Предприниматель из Кемеровской области задумался над тем, чтобы стать владельцем еще одного бизнеса, покинувшего РФ, сообщают СМИ.

Кузбасский бизнесмен Александр Говор заинтересовался покупкой российских активов финской компании Huhtamaki, занимающейся производством одноразовой посуды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ организации.


По данным агенства, Говор готов предложить за активы до 151 млн евро. При этом в апреле этого года компания Huhtamaki, позиционирующая себя как ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки, сообщила о намерении завершить свою деятельность в России и найти покупателя для предприятий.


Ранее Александр Говор стал владельцем сети McDonald's в России.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39678

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined