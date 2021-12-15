СМИ: глава СДС доставлен в кемеровский изолятор

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Руководитель "Сибирского Делового Союза" (СДС) Михаил Федяев был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) в Кемерове. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.

Правоохранители доставили Михаила Федяева в изолятор в ночь на среду, 15 декабря. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Со слов собеседника сайта, это случилось после задержания руководителя СДС сотрудниками следственной группы.


Правовой статус Михаила Федяева на данный момент не уточнен.


Ранее редакция AVOKADO писала о задержании главы СДС. Согласно информации источников, это может быть связано с трагедией на беловской шахте "Листвяжная".

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