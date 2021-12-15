СМИ: глава СДС доставлен в кемеровский изолятор

Правоохранители доставили Михаила Федяева в изолятор в ночь на среду, 15 декабря. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Со слов собеседника сайта, это случилось после задержания руководителя СДС сотрудниками следственной группы.

Правовой статус Михаила Федяева на данный момент не уточнен.

Ранее редакция AVOKADO писала о задержании главы СДС. Согласно информации источников, это может быть связано с трагедией на беловской шахте "Листвяжная".