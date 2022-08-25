СМИ: дорогостоящая яхта кузбасского угольщика затонула у берегов Италии

На прошлых выходных, в ночь на 21 августа, неподалеку от итальянского города Милаццо затонула 39-метровая яхта "Май Сага", которая якобы принадлежала совладельцу холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателю совета директоров компании "Крутрейд" Геннадию Айвазяну. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ. По подсчетам журналистов, стоимость яхты составляла не менее 50 миллионов долларов, или 299,4 миллиона рублей.

В ночь происшествия капитан судна подал сигнал бедствия из-за воды на борту. На берег были эвакуированы четыре пассажира, а экипаж яхты принялся устранять течь. На следующий день яхта начала стремительно тонуть. Сейчас местные правоохранители занимаются выяснением причин инцидента.