СМИ: четыре человека погибли в аварии на въезде в Кемерово

Очевидцы сообщили, что сегодня, 17 февраля, на въезде в Кемерово со стороны микрорайона Кедровка произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей, в том числе, грузовика.
– Предварительно 4 погибли, – сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.
В результате на дороге образовался крупный затор. Информация по данному инциденту уточняется.
Кроме того, в Сети появились кадры с места ДТП, на которых видны покореженные от столкновения автомобили.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс
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