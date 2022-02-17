СМИ: четыре человека погибли в аварии на въезде в Кемерово

Очевидцы сообщили, что сегодня, 17 февраля, на въезде в Кемерово со стороны микрорайона Кедровка произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей, в том числе, грузовика.

– Предварительно 4 погибли, – сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.

В результате на дороге образовался крупный затор. Информация по данному инциденту уточняется.

Кроме того, в Сети появились кадры с места ДТП, на которых видны покореженные от столкновения автомобили.