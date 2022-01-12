Смертность от COVID-19 резко возрастет в Кузбассе из-за нового штамма

Новый штамм опасного китайского вируса может привести к резкому увеличению числа зараженных граждан на территории Кемеровской области. К такому выводу пришел заместитель правительства Алексей Цигельник.

Чиновник отметил, что на фоне массового инфицирования следует быть готовыми и к скачку смертности в регионе. В связи с приближением новой волны COVID-19, а именно штамма "омикрон", власти предложили ограничить массовые мероприятия и усилить входной контроль в общественных местах, чтобы не допустить проникновения заболевших. Также он заявил о необходимости снова ужесточить масочный режим и призвал жителей Кузбасса безукоризненно соблюдать ограничительные меры.

Отмечается, что на сегодняшний день план действий при ухудшении эпидемиологической обстановки еще не разработан, а его обсуждение запланировано на следующее заседание штаба.