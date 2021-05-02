Смертельный инцидент произошел на кузбасской реке

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Четыре новокузнечанина оказались в реке Мундыбаш во время водной прогулки на катамаране. Спуск закончился трагедией: погиб один из перевернувшихся на водоеме.

По информации, предоставленной в пресс-службе администрации Таштагольского района в Instagram, инцидент на воде произошел перед выходными на территории муниципалитета: катамаран с четырьмя пассажирами перевернулся на реке Мундыбаш. Случилось это вечером в пятницу, 30 апреля.

- На реке Мундыбаш в районе разъезда 545 км. на катамаране перевернулись четыре мужчины (1969, 1976, 1978 г. р., жители Новокузнецка), - уточнили власти.

Трое из пассажиров водоплавающего средства смогли спастись – их госпитализировали. Последний – погиб. Его тело было найдено в субботу, 1 мая.

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