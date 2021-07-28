Смертельное нападение медведя на группу туристов произошло в Красноярском крае

Трагедия случилась на территории природного парка "Ергаки". Как отметила дирекция парка, это уже второй случай с начала летнего туристического сезона

— Нападение произошло в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из 4 человек, совершавших спортивный категорийный поход, — говорится в сообщении.

В региональном МВД подтвердили факт смерти, отметив, что зверь атаковал одного человека, а остальные смогли убежать, пишет ТАСС.

Руководство парка направило запрос в краевое Минэкологии, к главам Ермаковского и Каратузского районов, где находится парк, предложив закрыть парк для посещения или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом до 1 ноября 2021 года. На текущий момент выясняются все обстоятельства случившегося.