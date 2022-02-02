Смертельное ДТП: следовавшая из Кемерова фура смяла "девятку"

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Правоохранители раскрыли подробности смертельной аварии с участием ехавшего со стороны кузбасской столицы большегруза.

Пользователи социальных сетей разместили фотографии, сделанные на трассе Новосибирск-Кемерово-Красноярск. На снимках видна съехавшая к обочине фура и легковой автомобиль, передняя часть которого оказалась полностью смята от столкновения. Согласно информации правоохранителей, данная авария произошла 1 февраля около 8:15 в Болотнинском районе Новосибирской области.


Водитель грузовика MAN, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Новосибирска со стороны Кемерова. Автомобилист выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с "ВАЗ-2109". В результате ДТП скончались находившиеся в легковушке мужчины 1998 и 1999 года рождения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Кто из погибших управлял машиной пока неизвестно.


Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: ВКонтакте / АСТ-54

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