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Смертельное ДТП с уснувшим водителем произошло в Кузбассе

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Несколько человек погибли в серьезной автоаварии в Кемеровской области.

Инцидент произошел 22 июня текущего года в Гурьевском муниципальном округе. Семейная пара с друзьями направлялась на отдых в соседний регион. На автодороге "Кузбасс-Алтай" их автомобиль, Toyota Avensis, столкнулся с выехавшей на "встречку" Toyota Verso, за рулем которой находился 46-летний мужчина, двигавшийся из Алтая. По предварительным данным, автомобилист уснул за рулем из-за длительного отсутствия отдыха, после чего и выехал на встречную полосу.


В результате ДТП получил травмы 42-летний водитель Toyota Avensis. Его 37-летняя жена и еще два пассажира, 47-летняя женщина и 52-летний мужчина, погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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