Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло на кузбасской трассе

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Тройная авария с летальным исходом произошла на автодороге, соединяющей кузбасские города. Происшествие прокомментировали журналу Avoka.do в УГИБДД региона.

В среду, 8 сентября, около 12:00 на 189 километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск в Мысках столкнулись три легковых автомобиля. Предварительно, водитель BMW не выбрал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди Toyota Sprinter и въехал в нее. Из-за удара последняя вылетела на "встречку", где врезалась в еще одну иномарку — Toyota Carina, которая ехала во встречном направлении.

— В результате ДТП водитель Toyota Sprinter смертельно травмировался. Один пассажир Toyota Sprinter и двое пассажиров Toyota Carina отправлены в медучреждение, — рассказали Avoka.do в ведомстве.

На текущий момент правоохранители выясняют все детали случившегося.

Видео: nvkzdtp
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