Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Кузбассе

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На кузбасской автодороге отечественная легковушка выехала на встречку, где врезалась в автобус с пассажирами. Водитель "Приоры" погиб на месте, множество людей пострадали.

Фотографией с последствиями серьезной аварии, которая произошла вчера вечером около 17:30 на кузбасской автодороге, очевидцы поделились с журналистом интернет-журнала AVOKADO. По словам свидетеля, при столкновении пассажирского транспорта с отечественной легковушкой погиб минимум один человек.


На фотографии видно, что в результате контакта у синего автобуса полностью разбилось лобовое стекло, где находился водитель, а вот второму участнику ДТП повезло меньше: передняя часть машины оказалась практически полностью уничтожена.


В ГУ МВД по Кузбассу сказали, что дорожное ЧП с участием авто LADA Priora и пассажирским автобусом произошло на 323 км автодороги "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга". В результате удара на месте скончался водитель легковушки, а еще пять человек получили травмы. Однако точное количество пострадавших еще уточняется.


Предварительно установлено, что 63-летний водитель "Приоры" выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с рейсовым транспортом.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жесткое ДТП с легковушкой произошло у кемеровского Улуса.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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