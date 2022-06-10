Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Кузбассе

Фотографией с последствиями серьезной аварии, которая произошла вчера вечером около 17:30 на кузбасской автодороге, очевидцы поделились с журналистом интернет-журнала AVOKADO. По словам свидетеля, при столкновении пассажирского транспорта с отечественной легковушкой погиб минимум один человек.

На фотографии видно, что в результате контакта у синего автобуса полностью разбилось лобовое стекло, где находился водитель, а вот второму участнику ДТП повезло меньше: передняя часть машины оказалась практически полностью уничтожена.

В ГУ МВД по Кузбассу сказали, что дорожное ЧП с участием авто LADA Priora и пассажирским автобусом произошло на 323 км автодороги "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга". В результате удара на месте скончался водитель легковушки, а еще пять человек получили травмы. Однако точное количество пострадавших еще уточняется.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель "Приоры" выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с рейсовым транспортом.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жесткое ДТП с легковушкой произошло у кемеровского Улуса.