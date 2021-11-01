Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на кузбасской трассе

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Две женщины погибли в ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло накануне на проезжей части перед селом Большеямное в Кемеровской области.

Происшествие с пассажирским автобусом и белой легковой машиной произошло накануне в воскресенье на 382 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга". В ГИБДД Кузбасса сообщение о ДТП поступило в районе 15:00 по местному времени. Из видеозаписи, которую очевидцы разместили в социальной сети, следует, что на месте аварии проводили работы правоохранители и экстренные службы.

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Поло" при совершении поворота не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 23-летняя девушка, управлявшая иномаркой, и ее 43-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, – рассказали редакции интернет-журнала AVOKADO в ведомстве.

Стражи закона по факту случившегося организовали проверку, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото, видео: Instagram / "Инцидент Кузбасс"

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