Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на кузбасской трассе

Происшествие с пассажирским автобусом и белой легковой машиной произошло накануне в воскресенье на 382 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга". В ГИБДД Кузбасса сообщение о ДТП поступило в районе 15:00 по местному времени. Из видеозаписи, которую очевидцы разместили в социальной сети, следует, что на месте аварии проводили работы правоохранители и экстренные службы.

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Поло" при совершении поворота не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 23-летняя девушка, управлявшая иномаркой, и ее 43-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, – рассказали редакции интернет-журнала AVOKADO в ведомстве.

Стражи закона по факту случившегося организовали проверку, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.