Смертельное ДТП с ехавшей в Кемерово фурой произошло на новосибирской трассе

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Направлявшийся в кузбасскую столицу дальнобойщик погиб в аварии после столкновения с автоцистерной в Болотинском районе.

В минувший выходной, 4 сентября, в 16:30 на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись большегруз с полуприцепом Volvo CH460 и автоцистерна Volvo FN. За рулем фуры находился 24-летний водитель, который ехал со стороны Новосибирска в направлении Кемерова.

— <...> на 116 км, совершая маневр обгона (на данном участке "Обгон запрещён") совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Спасателям пришлось при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента доставать пострадавшего 48-летнего водителя цистерны. Управлявший грузовиком молодой человек скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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