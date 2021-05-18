Смертельное ДТП произошло на соединяющей Кузбасс и Красноярский край трассе

Утром во вторник, 18 мая, на 633 километре трассы Р-255 произошло смертельное столкновение иномарки и грузового автомобиля.

ДТП, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, случилось на территории Ачинского района в субъекте. Исходя из предварительных данных, собранных полицейскими, известно, что автомобилист, управлявший машиной Honda Civic, передвигаясь со стороны Красноярска в сторону Кемерова, выехал на «встречку», где и столкнулся с фургоном ГАЗ-2747.

Вследствие дорожного инцидента погибли пятеро мужчин, находившихся в легковом автомобиле. Отмечается, что ими были сам водитель машины и его пассажиры.

К месту трагедии направился глава УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов, а также следственно-оперативная группа из краевого ГУ МВД.

К текущему моменту известно, что по факту трагического инцидента на трассе было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»