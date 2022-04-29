Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе из-за дыма от горящей травы

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На оживленной трассе в Кемеровской области, которая накануне оказалась окутана плотным дымом от горящей травы, произошли сразу две массовых аварии, в одной из них погиб человек, а еще один серьезно травмирован.

Смертельная авария произошла накануне днем, 29 апреля, около 13:20 по местному времени на 117 км автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк" в Беловском районе. По предварительным данным, в условиях задымления дороги из-за горящей травы столкнулись "паровозиком" сразу четыре автомобиля, следовавших в одном направлении в сторону Новокузнецка. В результате аварии скончался человек, а еще один получил травмы различной степени тяжести.


При этом в это же время было зафиксировано еще одно массовое ДТП на противоположной полосе движения. Там участниками стали четыре транспортных средства. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.


По факту случившегося кузбасская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и противопожарной безопасности. После ее завершения специалисты примут соответствующий комплекс мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокурора области.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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