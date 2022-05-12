Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе

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Очевидцы рассказали корреспонденту AVOKADO о серьезной автоаварии на трассе в Кемеровской области.

Постоянная читательница интернет-журнала AVOAKDO обратилась в редакцию с сообщением о том, что на трассе в районе села Панфилово произошло смертельное ДТП. По словам девушки, в инциденте участвовал автомобиль Toyota.

‒ Возле Панфилово, белая Toyota. Посреди дороги лежало тело мужчины, проломлена верхняя часть головы. На месте машины экстренных служб, ‒ рассказала собеседница журналисту AVOKADO.

Также о произошедшем сообщили пользователи социальных сетей. Они предположили, что иномарка могла столкнуться с машиной дорожных служб.

‒ Белая Камри в КАМАЗ дорожников влетела, ‒ написали кузбассовцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу за комментарием по данному происшествию. Информация уточняется.

Да!
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