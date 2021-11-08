Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе

Пользователи социальных сетей засняли на камеру последствия ДТП на трассе Белово – Гурьевск. В кадр попал белый автомобиль, передняя часть которого сильно повреждена. Также видна серая машина, улетевшая в сторону обочины. Подробности аварии корреспонденту AVOKADO рассказали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел 6 ноября 2021 года, на 6 километре дороги "Белово – Гурьевск– Салаир". Водитель автомобиля TOYOTA COROLLA неправильно расположил автомобиль на проезжей части, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной OPEL MOKKA.

– В результате ДТП погиб 38-летний водитель автомобиля TOYOTA COROLLA, пассажиры автомобилей – женщины 32-х и 36-ти лет, а также несовершеннолетний пассажир OPEL MOKKA – 12 летний подросток с различными травмами доставлены в больницу, – рассказали в Госавтоинспекции.

Отмечается, что все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования.

Управление ГИБДД Кузбасса напоминает автолюбителям, что в зимний период необходимо особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима и бокового интервала, а также вовремя произвести замену летних шин на зимние.