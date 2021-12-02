Смертельное ДТП: иномарка влетела в кофейню на кузбасской трассе

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Очевидцы в Кемеровской области зафиксировали на фото последствия аварии, в результате которой погибла молодая девушка.

Накануне в социальных сетях появились кадры с места ДТП, произошедшего на трассе в Прокопьевском районе близ поселка Школьный. Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль из-за гололеда врезался в придорожное кафе, в котором на тот момент не было посетителей. Пассажирка иномарки, по словам пользователей, вылетела из салона через лобовое стекло.


Инцидент произошел еще 27 ноября, на трассе Кемерово – Новокузнецк. По предварительной информации, водитель автомобиля "KIA" не справился с управлением и вылетел с дороги, в результате чего совершил наезд на кофейню. Водитель транспортного средства, 24-летний мужчина, не пострадал, а его 28-летняя пассажирка скончалась в больнице. На момент аварии водитель был трезв, но, как и девушка, не пристегнут ремнями безопасности, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на УГИБДД Кузбасса.


Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. Автолюбителям следует учитывать погодные и дорожные при выборе безопасной скорости, а также отказаться от резких маневров на дорогах.

Видео: Instagram / poik42

Фото: Instagram / incident_kuzbass

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