Смертельное ДТП: грузовик смял иномарку на кузбасской трассе

0
Фото:  

Пользователи Сети разместили кадры с места серьезной аварии в Кемеровской области. Сотрудники региональной ГИБДД прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

Очевидец запечатлел на камеру последствия ДТП, произошедшего близ пгт Мундыбаш. На кадрах видно, что синий кроссовер оказался смят от удара, пришедшегося на правую сторону автомобиля. На видео слышно, как очевидцы разговаривают с пассажиром, находящемся на заднем сиденье. Подробности аварии корреспонденту AVOKADO рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.


Инцидент произошел 20 января в 17:25, в районе 19 километра автодороги "Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол". Предварительно установлено, что водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Новокузнецка, не выбрал безопасную скорость на повороте, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.


В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир Subaru, сидевший спереди, сообщили сотрудники Госавтоинспекции. Пассажир, находившийся сзади, получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии также скончался.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32826

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined