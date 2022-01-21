Смертельное ДТП: грузовик смял иномарку на кузбасской трассе

Очевидец запечатлел на камеру последствия ДТП, произошедшего близ пгт Мундыбаш. На кадрах видно, что синий кроссовер оказался смят от удара, пришедшегося на правую сторону автомобиля. На видео слышно, как очевидцы разговаривают с пассажиром, находящемся на заднем сиденье. Подробности аварии корреспонденту AVOKADO рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел 20 января в 17:25, в районе 19 километра автодороги "Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол". Предварительно установлено, что водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Новокузнецка, не выбрал безопасную скорость на повороте, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир Subaru, сидевший спереди, сообщили сотрудники Госавтоинспекции. Пассажир, находившийся сзади, получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии также скончался.