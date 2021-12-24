Смертельная опасность нависла над головами кузбассовцев

Жалоба на опасные сосульки появилась в местном сообществе во "ВКонтакте". По словам пользователя Сети, смертельная опасность подстерегает прокопчан возле строения на улице Горняцкая, 1.

Также автор фотографий отметила, что серьезные травмы прохожим могут "прилететь" не только сверху. Оказалось, что на земле вероятность попасть в больницу тоже крайне высока из-за гололедицы.

– Не возможно зайти в подъезд. На крыльцо лед, а на крыше снег и сосульки которые подают. Ходят дети, (пункт. и орфография авт. сохранена прим. ред.) – выразила свое недовольство женщина.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнечанка пожаловалась на двор с опасными сосульками.