Смертельная драка произошла в одном из кузбасских городов

Жители Белова летом прошлого года распивали спиртные напитки. Гость приревовновал возлюбленную к хозяину и в связи с этим друзья подрались.

Ревнивец ударил его по голове и тот вышел на улицу, лег в траву и подняться не смог. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и госпитализировали пострадавшего. Спустя пару дней в больнице он скончался, передает СК по Кузбассу.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Материалы дела переданы в суд.