Смерть на рельсах: поезд задавил молодого кузбассовца

Грузовой поезд наехал на 25-летнего парня из Прокопьевска, который не обращал внимание на сигналы. Трагедия произошла минувшей ночью.
– Во избежание наезда, машинист грузового поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезда предотвратить не удалось. В результате полученных травм гражданин скончался, – рассказали в сибирском УТ МВД.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают причины нахождения гражданина на перегоне и обстоятельства произошедшего.
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