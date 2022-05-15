Смерч на трассе попал в объектив кузбассовцев

Кузбассовцы выложили в социальные сети кадры, на которые попало необычное для региона явление. Очевидцы запечатлели на камеру смерч. По словам пользователей, вихрь был заснят возле автодороги.

– Смерч на трассе Кемерово - Новосибирск, – заявили жители региона.

Комментаторы отметили, что в этом году смерчи стали частым явлением. Кроме того, пользователи Сети предположили, что вихри более мощны, чем раньше. При этом часть кузбассовцев назвала снятое на камеру явление "смерченком".