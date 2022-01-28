Службы решили уничтожить построенную кемеровчанами для детей горку

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Жители областного центра возмутились поведением сотрудников УК, которые пришли в жилой двор, чтобы уничтожить горку, построенную силами горожан.

Сообщение появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, горожане построили деревянную горку для детей во дворе дома №20 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Однако на место для развлечении обратила внимание местная УК, после чего к объекту пришли рабочие, чтобы его навсегда уничтожить.

Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев 20. Пришли сносить горку, жители сами ее построили для детей. Горка в отличном состоянии, прокомментировал интернет-пользователь.

При этом жители утверждают, что если рабочие снесут сооруженный для ребят спуск, то они снова вернутся играть на погреба, где их может подстерегать опасность.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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