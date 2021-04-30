Службы перекрыли одну из дорог в Новокузнецке из-за подтопления

Перелив речной воды через улицу Карьерную вынудил городские службы перекрыть движение автодороге, ведущей в поселки Елань и Абагур Лесной. По данным ГУ МВД Кузбасса, точный сроко снятия ограничений нет, они продлятся до улучшения ситуации. В настоящее времяна дороге выставлены экипажи ГИБДД и соответствующие знаки, схема объезда.

Водители могут объехать данный участок через Сосновку или Притомский. Полиция просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.