Службы отремонтировали дорогу в кузбасском поселке только после вмешательства прокуратуры

Речь идет о дорожном полотне в поселке Северный Новокузнецкого района. Жители поселка в течение некоторого времени жаловались, что автобусы с пассажирами вынужденно съезжают в овраг, чтобы пересечь данный участок.

В ходе прокурорской проверки установлено, что власти Красулинского сельского поселения не отследили состояние автодороги "Подъезд к п. Северный" и допустили ее повреждение.

В результате ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а сам асфальт приведен в норму, рассказали в облпрокуратуре.