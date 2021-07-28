Службы отремонтировали дорогу в кузбасском поселке только после вмешательства прокуратуры

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Надзорный орган проверил опасный дорожный участок в поселке на юге Кузбасса после массовых жалоб населения. Оказалось, что дорога действительно нуждается в ремонте.

Речь идет о дорожном полотне в поселке Северный Новокузнецкого района. Жители поселка в течение некоторого времени жаловались, что автобусы с пассажирами вынужденно съезжают в овраг, чтобы пересечь данный участок.


В ходе прокурорской проверки установлено, что власти Красулинского сельского поселения не отследили состояние автодороги "Подъезд к п. Северный" и допустили ее повреждение.


В результате ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а сам асфальт приведен в норму, рассказали в облпрокуратуре.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
Да!
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