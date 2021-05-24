Службы определили дату начала пляжного сезона в Новокузнецке

По информации Управления по защите населения и территории Новокузнецка, все будет зависеть от погоды и температуры воздуха.

При благоприятных условиях пляжный сезон в южной столице Кузбасса начнется в во второй половине следующего месяца.

– При условии нормальной стабильной погоды, соответствующей обычным температурным нормам, открытие пляжного сезона может состояться ориентировочно 18 июня, – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности горожан 11 пляжей и 4 места отдыха у воды должны пройти подготовку. В этой связи обучение пройдут 22 матроса-спасателя, которые будут дежурить на пляжах.

Ранее мы сообщали, в каких районах Новокузнецка будут работать зоны отдыха.