Службы определили дату начала пляжного сезона в Новокузнецке

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Стало известно, когда новокузнечане смогут отдыхать у воды в текущем году.

По информации Управления по защите населения и территории Новокузнецка, все будет зависеть от погоды и температуры воздуха.

При благоприятных условиях пляжный сезон в южной столице Кузбасса начнется в во второй половине следующего месяца.

– При условии нормальной стабильной погоды, соответствующей обычным температурным нормам, открытие пляжного сезона может состояться ориентировочно 18 июня, – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности горожан 11 пляжей и 4 места отдыха у воды должны пройти подготовку. В этой связи обучение пройдут 22 матроса-спасателя, которые будут дежурить на пляжах.


Ранее мы сообщали, в каких районах Новокузнецка будут работать зоны отдыха.

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