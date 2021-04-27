Службы ликвидировали шашлычную в центре Кемерова

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Фото:  

В центре Кемерова снесли популярную точку, где продавали шашлыки.

27 апреля кемеровские службы демонтировали шашлычную, которая располагалась на улице Кирова недалеко от стадиона "Химик". Теперь на месте точки красуется пустой участок.

– Схемой размещения НТО данное место не предусмотрено, поэтому в настоящее время на законных основаниях разместить здесь НТО нельзя, – рассказали VSE42.Ru в горадминистрации.

На текущий момент работы уже завершены, в распоряжении сайта оказался снимок с места демонтажа.


В мэрии уточнили, что объект долгое время располагался в центре города, нарушая требования документации, поскольку долго обсуждались вопросы с собственников точки.

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