Службы ликвидировали шашлычную в центре Кемерова

27 апреля кемеровские службы демонтировали шашлычную, которая располагалась на улице Кирова недалеко от стадиона "Химик". Теперь на месте точки красуется пустой участок.

– Схемой размещения НТО данное место не предусмотрено, поэтому в настоящее время на законных основаниях разместить здесь НТО нельзя, – рассказали VSE42.Ru в горадминистрации.

На текущий момент работы уже завершены, в распоряжении сайта оказался снимок с места демонтажа.

В мэрии уточнили, что объект долгое время располагался в центре города, нарушая требования документации, поскольку долго обсуждались вопросы с собственников точки.