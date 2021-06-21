Случаи жестокого обращения с детьми участились в кузбасских семьях

Как следует из доклада о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе, в 2020 году было зафиксировано 593 обращения о нарушении прав и законных интересов детей в разных сферах правоотношений. При этом годом ранее их общее количество было ниже и составляло 577.

Большая часть из новых относится к имущественным отношениям (135 обращений), что на 11 больше, чем в 2019 году. Также увечилось число сообщений о жестоком обращении с детьми. По итогу прошлого года зафиксировано 25 таких случаев против 17 – в 2019-ом. Чаще стали фиксировать и нарушения прав детей в здравоохранении: 42 обращения по итогу 2020 года, 36 – по итогу 2019-го.

Наоборот, снижение обращений по нарушению прав наблюдается в сферах образования (с 89 обращений в 2019-ом до 45 - в 2020 году), социальной поддержке и защите (с 69 до 61), в вопросах воспитания детей, опеки и попечительства (со 131 до 119), а также в сфере деятельности правоохранительных органов (с 37 до 30).