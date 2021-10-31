Случаи заражения кузбассовцев COVID-19 участились на треть в октябре

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Кузбассовцы стали чаще заражаться COVID-19 в октябре. Об увеличении случаев заражения опасным вирусом за месяц на треть рассказали представители власти региона.

Из данных, предоставленных оперативным штабом Кемеровской области, следует, что случаи заражения опасным китайским вирусом среди жителей региона участились в октябре.


Так, если в сентябре 2021 года медики поставили диагноз "коронавирусная инфекция" 4 832 кузбассовцам, то уже во втором месяце осени число заболевших увеличилось до 6 576. Из этого следует, что число зараженных COVID-19 за октябрь возросло на 36,09%.


Стоит отметить, что смертность на территории региона за указанный период увеличилась незначительно. В сентябре врачи зафиксировали 153 летальных исхода среди заболевших китайским вирусом, а в октябре 159 случаев гибели.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти прокомментировали новые смерти от коронавируса в Кузбассе. Также стало известно, что на территории Кемеровской области QR-код сделали обязательным для посещения некоторых учреждений. Однако нововведение разгневало жителей региона.

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