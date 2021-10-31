Случаи заражения кузбассовцев COVID-19 участились на треть в октябре

Из данных, предоставленных оперативным штабом Кемеровской области, следует, что случаи заражения опасным китайским вирусом среди жителей региона участились в октябре.

Так, если в сентябре 2021 года медики поставили диагноз "коронавирусная инфекция" 4 832 кузбассовцам, то уже во втором месяце осени число заболевших увеличилось до 6 576. Из этого следует, что число зараженных COVID-19 за октябрь возросло на 36,09%.

Стоит отметить, что смертность на территории региона за указанный период увеличилась незначительно. В сентябре врачи зафиксировали 153 летальных исхода среди заболевших китайским вирусом, а в октябре 159 случаев гибели.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти прокомментировали новые смерти от коронавируса в Кузбассе. Также стало известно, что на территории Кемеровской области QR-код сделали обязательным для посещения некоторых учреждений. Однако нововведение разгневало жителей региона.