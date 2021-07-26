Случаи тяжелого течения COVID-19 участились в Кемеровской области

По словам кандидата медицинских наук, врача-акушера-гинеколога Ларисы Меховской, в настоящее время с приходом новой волны заболеваемости коронавирусом увеличился поток зараженных пациентов, которые переносят тяжелую форму пневмонии.

Меховская также отметила, что уже работала в "красной зоне", где лечат граждан с COVID-19, в 2020 году, когда пандемия набирала обороты. Теперь инфекционные отделения снова принимают зараженных, поэтому специалисты узких специальностей возобновляют "вахту" в ковидариях. Об этом она сообщила в правительственном Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 26 июля, в Кузбассе был зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Власти при этом заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в регионе достигнут.