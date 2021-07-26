Случаи тяжелого течения COVID-19 участились в Кемеровской области

2
Фото:  

На территории Кузбасса вместе с увеличением количества новых случаев заражения коронавирусом возросло число пациентов, которые тяжело переносят заболевание.

По словам кандидата медицинских наук, врача-акушера-гинеколога Ларисы Меховской, в настоящее время с приходом новой волны заболеваемости коронавирусом увеличился поток зараженных пациентов, которые переносят тяжелую форму пневмонии.


Меховская также отметила, что уже работала в "красной зоне", где лечат граждан с COVID-19, в 2020 году, когда пандемия набирала обороты. Теперь инфекционные отделения снова принимают зараженных, поэтому специалисты узких специальностей возобновляют "вахту" в ковидариях. Об этом она сообщила в правительственном Telegram-канале.


Напомним, сегодня, 26 июля, в Кузбассе был зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Власти при этом заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в регионе достигнут.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27422

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined