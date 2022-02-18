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Сложные погодные условия ожидают кузбасских водителей в выходные

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Госавтоинспекция Кемеровской области предупредила участников дорожного движения об опасности, возникающей из-за погоды.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 февраля, на территории Кузбасса ожидаются метели, ухудшение видимости, местами гололедица. Сложные погодные условия увеличивают риск создания аварийных ситуаций на дороге.


В связи с этим региональная ГИББД порекомендовала водителям сделать выбор в пользу общественного, а не личного транспорта, и воспользоваться услугами сервисов по доставке товаров. Особенно опасно, подчеркнули правоохранители, совершать междугородние поездки.


Водителям рекомендуется передвигаться с максимально низкой скоростью, при этом увеличив дистанцию и боковой интервал. Пешеходам следует проявить особую осторожность, пересекая проезжую часть: оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.


Напомним, кузбасские синоптики спрогнозировали потепление в грядущие выходные.

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