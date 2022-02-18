Сложные погодные условия ожидают кузбасских водителей в выходные

По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 февраля, на территории Кузбасса ожидаются метели, ухудшение видимости, местами гололедица. Сложные погодные условия увеличивают риск создания аварийных ситуаций на дороге.

В связи с этим региональная ГИББД порекомендовала водителям сделать выбор в пользу общественного, а не личного транспорта, и воспользоваться услугами сервисов по доставке товаров. Особенно опасно, подчеркнули правоохранители, совершать междугородние поездки.

Водителям рекомендуется передвигаться с максимально низкой скоростью, при этом увеличив дистанцию и боковой интервал. Пешеходам следует проявить особую осторожность, пересекая проезжую часть: оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

Напомним, кузбасские синоптики спрогнозировали потепление в грядущие выходные.