Сломленная береза пробила пластиковое окно в жилище кемеровчанина

Житель города Кемерово в сообществе Сети разместил запись с одной из городских улиц, где рослая береза рухнула вниз и своим ветвями повредила пластиковое окно в жилище.

Из фотографии и видеосъемки, которые автор прикрепил к посту, следует, что от удара на пластиковой раме появились серьезные трещины и щели, так же дерево повредило обделку окна внутри квартиры.