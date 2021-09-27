Сломленная береза пробила пластиковое окно в жилище кемеровчанина

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Житель областного центра рассказал землякам, что рослое дерево после сильного снегопада в городе не выдержало веса осадков и рухнуло вниз, повредив окно в одной из квартир жилого дома.

Житель города Кемерово в сообществе Сети разместил запись с одной из городских улиц, где рослая береза рухнула вниз и своим ветвями повредила пластиковое окно в жилище.


Из фотографии и видеосъемки, которые автор прикрепил к посту, следует, что от удара на пластиковой раме появились серьезные трещины и щели, так же дерево повредило обделку окна внутри квартиры.



Правда где именно произошел инцидент свидетель не уточнил. При этом в комментариях в социальной сети "ВКонтакте" люди предложили обратиться потерпевшей от разгула стихии стороне в ЖЭК, где, по их мнению, должны предложить решение подобного рода проблемы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO уже сообщала, что массовое падение деревьев было зафиксировано в разных районах кузбасской столицы. Кроме того после выпадения первого снега более 120 местных жителей были вынуждены обратиться за помощью к специалистам службы спасения.

Фото, Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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