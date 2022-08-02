+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Сломавшие молодые яблони вандалы возмутили кемеровчанку

0
Фото:  

Жительница кузбасской столицы заметила поврежденные деревья.

Кемеровчанка, проживающая в Лесной Поляне, рассказала в социальных сетях, что неизвестные сломали молодые яблони. Горожанка уточнила, что речь идет о деревьях, высаженных во дворе дома №9 по улице Осенний бульвар.

‒ ...на детской площадке варварски сломали несколько яблонь. Даже слов нет как хотелось бы наказать виновных, но сейчас вопрос в другом, как спасти деревья. У одной макушку оторвали, много веточек сломано, у другой ветки выдраны так, что кора содрана очень сильно (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовала женщина в одной из групп "ВКонтакте".

Свои слова кемеровчанка подкрепила снимками, на которых видны сильно поврежденные яблони. Комментаторы предложили спилить сломанные ветки и замазать повреждения садовым варом.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38730

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined