Сломавшие молодые яблони вандалы возмутили кемеровчанку

Кемеровчанка, проживающая в Лесной Поляне, рассказала в социальных сетях, что неизвестные сломали молодые яблони. Горожанка уточнила, что речь идет о деревьях, высаженных во дворе дома №9 по улице Осенний бульвар.

‒ ...на детской площадке варварски сломали несколько яблонь. Даже слов нет как хотелось бы наказать виновных, но сейчас вопрос в другом, как спасти деревья. У одной макушку оторвали, много веточек сломано, у другой ветки выдраны так, что кора содрана очень сильно (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовала женщина в одной из групп "ВКонтакте".

Свои слова кемеровчанка подкрепила снимками, на которых видны сильно поврежденные яблони. Комментаторы предложили спилить сломанные ветки и замазать повреждения садовым варом.