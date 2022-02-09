Накануне в 16:20 на проезжей части между деревнями Данковка и Кайлинским под Анжеро-Судженском в Яйском районе произошло серьезное ДТП. Фотографии с места столкновения очевидцы распространили в социальных сетях. Судя по кадрам, после удара с фурой легковушка превратилась в груду металла.

В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO уточнили, что водитель ВАЗ-21074 нарушил правила расположения на проезжей части, из-за чего совершил лобовое столкновение с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Как итог: травмировались водитель 1993 года рождения и два его пассажира – мужчины 1970 и 1988 годов рождения. Пострадавшие госпитализировали в анжеро-судженскую горбольницу.

При этом у водителя имелись признаки опьянения, но результаты экспертизы появятся позже. Известно, что ранее он был лишен водительских прав.

В комментариях в Сети интернет-пользователи сообщили, что у автомобилиста перелом позвоночника.