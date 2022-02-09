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"Сломан позвоночник": несколько человек серьезно пострадали в ДТП с фурой в Кузбассе

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Лобовое столкновение фуры с легковушкой на кузбасской трассе обернулось тяжелыми последствиями для нескольких человек: травмировались автомобилист и двое пассажиров.

Накануне в 16:20 на проезжей части между деревнями Данковка и Кайлинским под Анжеро-Судженском в Яйском районе произошло серьезное ДТП. Фотографии с места столкновения очевидцы распространили в социальных сетях. Судя по кадрам, после удара с фурой легковушка превратилась в груду металла.


В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO уточнили, что водитель ВАЗ-21074 нарушил правила расположения на проезжей части, из-за чего совершил лобовое столкновение с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Как итог: травмировались водитель 1993 года рождения и два его пассажира – мужчины 1970 и 1988 годов рождения. Пострадавшие госпитализировали в анжеро-судженскую горбольницу.


При этом у водителя имелись признаки опьянения, но результаты экспертизы появятся позже. Известно, что ранее он был лишен водительских прав.


В комментариях в Сети интернет-пользователи сообщили, что у автомобилиста перелом позвоночника.

Да!
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