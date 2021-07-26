Сливший чужой бензин студент случайно поджег два автомобиля в Новокузнецке

Сообщение о поджоге полицейские получили ночью – к правоохранителям обратилась 34-летняя горожанка. Женщина рассказала, что из-за неизвестных ее автомобиль «Киа Рио» полностью выгорел. Повреждена огнем была не одна машина – пламя перекинулось на стоявшую рядом «Ниву». Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона и 300 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два 20-летних парня, которые учатся в местном техникуме.

- Полицейские выяснили, что те катались на автомобиле по городу, но во время поездки в машине закончился бензин. Когда транспортное средство заглохло, подельники решили слить топливо из припаркованного во дворе автомобиля. В процессе по неаккуратности горючее расплескалось, в этот момент один из студентов решил закурить и бросил спичку на землю, отчего пролитый бензин воспламенился, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Пламя почти мгновенно охватило первый автомобиль, а после второй. Студенты скрылись, не предприняв никаких действий для тушения огня.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Парням грозит один год заключения в местах лишения свободы. Также владельцы поврежденных авто намерены взыскать со студентов средства за причиненный ущерб.