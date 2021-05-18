Слишком яркая покраска многоэтажек вызвала недоумение кемеровчан

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Жители столицы Кузбасса выразили непонимание, насколько целесообразен выбор необычных схем для покраски многоэтажек. В свою очередь, власти рассказали, как специалисты решают вопрос об оформлении домов.

Кемеровчане в соцсетях возмутились внешним видом многоэтажных домов, адресовав жалобы главе города Илье Середюку. Один из пользователей Сети отметил, что покраска зданий "пятнами, полосами и шашечками" уже не вызывает бурной реакции, однако почему выбор падает на подобные расцветки мужчина не понимает.

– Зачем и почему все дома красятся пятнами, полосами, шашечками? Балконы в разные цвета – они и так остеклены кто как смог, зачем добавлять в этот винегрет еще больше ингредиентов? Если у вас есть человек, который рисует какие-то макеты – попросите его покрасить дом в один цвет. Ну, максимум в два (авт. стиль сохр. – прим. ред.), – недоумевает кемеровчанин.

Он отметил, что покраска домов, построенных в советскую эпоху, по такому принципу слишком яркая и броская, не имеющая никакого смысла.


По словам градоначальника, прежде чем приступит к реализации проекта архитекторы продумывают разные варианты цветовых решений, после чего по решению комиссии выбирается один, который затем и воплощается.

Да!
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