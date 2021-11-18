Слетевший с рельсов в Кемерове трамвай заблокировал движение других вагонов

Инцидент с вагоном №10 произошел сегодня около 16:05 по местному времени возле остановки "КЭМЗ" в областном центре. В КЭТК редакции интернет-журнала рассказали, что из-за происшествия движение трамваев №3 и 10 было заблокировано на целый час.

– Трамвай сошел с рельсов на месте, где идет разветвление путей (стрелка). По этой причине оперативно поставить транспорт на место оказалось проблематично, – уточнил собеседник.

Судя по кадрам, опубликованным на сайте VSE42.Ru, на месте работала специальная грузовая техника. На момент публикации специалистам удалось устранить неполадку. Движение вагонов восстановлено.