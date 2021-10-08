Следствие по делу о гибели детей в пожаре началось в Кузбассе

Сообщается, что в результате пожара в пгт Крапивинском погибла 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Их 36-летняя мать, которой удалось спастись из пламени, отправлена в медучреждение.

По версии следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В данный момент проводятся экспертизы для определения причин трагедии. По предварительной информации, семья не состояла на профилактическом учете, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Также обстоятельства гибели детей проверяются прокуратурой.