Следствие по делу о гибели детей в пожаре началось в Кузбассе

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Сотрудники СК Кемеровской области начали расследование дела о возгорании дома, в результате которого погибли дети.

Сообщается, что в результате пожара в пгт Крапивинском погибла 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Их 36-летняя мать, которой удалось спастись из пламени, отправлена в медучреждение.


По версии следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В данный момент проводятся экспертизы для определения причин трагедии. По предварительной информации, семья не состояла на профилактическом учете, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".


Также обстоятельства гибели детей проверяются прокуратурой.

Видео: СУ СК РФ по Кемеровской области

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