Следовавший из Новосибирска в Кузбасс пассажир пострадал в ДТП на трассе

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Иномарка, ехавшая в сторону кузбасского города, опрокинулась на территориии Новосибирской области.

Инцидент произошел накануне, 23 февраля, в 11:50 на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области. Водитель Toyota Mark II следовал от Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого.


В какой-то момент автолюбитель не справился с управлением и съехал в правый по ходу своего движения кювет, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области. Иномарка в результате этого опрокинулась.


Пассажир Toyota 1992 года рождения получил травмы.

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