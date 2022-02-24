Следовавший из Новосибирска в Кузбасс пассажир пострадал в ДТП на трассе

Инцидент произошел накануне, 23 февраля, в 11:50 на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области. Водитель Toyota Mark II следовал от Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого.
В какой-то момент автолюбитель не справился с управлением и съехал в правый по ходу своего движения кювет, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области. Иномарка в результате этого опрокинулась.
Пассажир Toyota 1992 года рождения получил травмы.
Фото: Госавтоинспекция МВД России по Новосибирской области
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