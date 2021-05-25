Следователи задержали подозреваемого в убийстве молодой кемеровчанки

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Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обнаружением расчлененного тела пропавшей несколько дней назад кемеровчанки. Установлена личность подозреваемого в жестокой расправе над 21-летней девушкой.

Сыщики задержали предполагаемого убийцу молодой жительницы Кемерова, о пропаже которой правоохранители узнали 19 мая. 25-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


По данным областного СУ СКР, задержанный сначала заявлял, что ничего по данному поводу не знает, а после дал признательные показания. По его словам, причиной конфликта между молодыми людьми стала ревность.

— Разозлившись, он ударил потерпевшую гантелей по голове, затем, удостоверившись, что она не подает признаков жизни, решил вынести тело из квартиры. Расчлененное тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак. В жилище с применением химического средства замыл все следы преступления, — рассказали в ведомстве.

Однако несмотря на это, при обыске в квартире были найдены как предполагаемое орудие убийства, так и одежда, в которой подозреваемый мог учинить расправу над жертвой.


Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую для установления всех обстоятельств происшествия. Сейчас кемеровчанин находится под стражей. Ведется следствие.

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