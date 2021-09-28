Следователи задержали безработного кемеровчанина после убийства женщины в подъезде

По факту обнаружения трупа женщины в отношении 37-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело жительницы областного центра с признаками насильственной смерти обнаружили в подъезде одного из жилых домов по улице Леонова, 10.

По версии следствия, в минувший понедельник, 27 сентября, обвиняемый распивал алкоголь в гостях у потерпевшей, но во время застолья хозяйка жилища оскорбила его нецензурной бранью. За это обозленный кемеровчанин нанес ей удар ножом, после чего потерпевшая выбежала на лестничную площадку, где он добил ее вторым ударом.

– Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте, злоумышленник вернулся в квартиру женщины, где попытался скрыть следы совершенного преступления: вымыл полы и постирал одежду. – прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

Стражи закона задержали злоумышленника на месте совершения злодеяния. Из предварительной информации следует, что обвиняемый и потерпевшая нигде не работали, злоупотребляли спиртным.

Вину местный житель признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.