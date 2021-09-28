Следователи задержали безработного кемеровчанина после убийства женщины в подъезде

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Следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве кемеровчанки, тело которой накануне было найдено в подъезде многоквартирного жилого дома.

По факту обнаружения трупа женщины в отношении 37-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело жительницы областного центра с признаками насильственной смерти обнаружили в подъезде одного из жилых домов по улице Леонова, 10.


По версии следствия, в минувший понедельник, 27 сентября, обвиняемый распивал алкоголь в гостях у потерпевшей, но во время застолья хозяйка жилища оскорбила его нецензурной бранью. За это обозленный кемеровчанин нанес ей удар ножом, после чего потерпевшая выбежала на лестничную площадку, где он добил ее вторым ударом.

Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте, злоумышленник вернулся в квартиру женщины, где попытался скрыть следы совершенного преступления: вымыл полы и постирал одежду. прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

Стражи закона задержали злоумышленника на месте совершения злодеяния. Из предварительной информации следует, что обвиняемый и потерпевшая нигде не работали, злоупотребляли спиртным.


Вину местный житель признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Да!
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