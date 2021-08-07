Следователи возбудили уголовное дело в связи с выдачей кузбасской сироте квартиры в разрушающемся доме

По словам женщины, речь идет о квартире в доме на улице 19 Партсъезда, 6а, в пгт. Шерегеш. Жительница Кузбасса поделилась кадрами, где запечатлены огромные трещины в стенах жилого помещения.

– Дали как сироте новый дом, живем 5 лет, стены разошлись от основной стены, – написала она в соцсетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье о халатности.

– Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, изучить, надлежащим ли образом выполнялись работы на каждом этапе строительства дома, – сообщили в областном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, расследование уголовного дела продолжается.