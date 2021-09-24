Следователи возбудили уголовное дело из-за аварийной посадки вертолета на крышу гаража в Ижевске

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по факту аварийной посадки вертолета на территорию первой республиканской больницы в Ижевске.

Следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) после посадки аварийной вертолета санитарной авиации на крышу гаража, прилегающего к территории ижевского медучреждения.


Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР. Согласно версии следствия, в четверг, 23 сентября, примерно в 13:00 по местному времени воздушное судно санавиации марки Ансат приземлилось на территории первой республиканской больницы.


Из-за аварийной посадки вертолет, выполнявший полет по маршруту Можга – Ижевск, частично разрушился. На борту вместе с пилотом находились три пассажира. Отмечается, что серьезных травм они не получили.


К настоящему времени устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется допрос очевидцев, изучается летная документация.

Видео: РЕН ТВ

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