Следователи возбудили уголовное дело из-за аварийной посадки вертолета на крышу гаража в Ижевске

Следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) после посадки аварийной вертолета санитарной авиации на крышу гаража, прилегающего к территории ижевского медучреждения.

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР. Согласно версии следствия, в четверг, 23 сентября, примерно в 13:00 по местному времени воздушное судно санавиации марки Ансат приземлилось на территории первой республиканской больницы.

Из-за аварийной посадки вертолет, выполнявший полет по маршруту Можга – Ижевск, частично разрушился. На борту вместе с пилотом находились три пассажира. Отмечается, что серьезных травм они не получили.

К настоящему времени устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется допрос очевидцев, изучается летная документация.